¡El hit del 2023! Criss y Ronny se une a Bazurto All Stars en ‘La Bollona’

El 2023 arrancó con toda y así lo dejaron claro nuestros artistas cartageneros Bazurto All Stars, y Criss y Ronny.

Asimismo, en el clip sobresale el color, la alegría, el baile y la autenticidad que caracteriza a los populares “Dueños del cambio”, como son llamados Criss y Ronny, y a la exitosa banda de “La sabrosura”, como son reconocidos Bazurto All Stars.

En las imágenes aparece Criss y Ronny junto a Bazurto All Stars en las calles de Cartagena, cantándole a esa morena que los tiene locos, quien es interpretada por Gregoria Gómez, primera princesa de la Independencia en 2016 y deportista cartagenera.

“Vente pa´ acá ya no seas tan estira porque como yo te pille te voy a dar raquitiká”, dice parte del pegajoso coro de la canción, que pretende ser un éxito y llegar a todos los rincones de Colombia y, ¿por qué no? del mundo entero.

La canción no llegó sola, pues el video oficial ya está disponible en plataformas digitales. La letra de ‘La Bollona’ habla de esas mujeres que nunca pasan desapercibidas, es la chica que enloquece a cualquier hombre, haciendo que todos caigan rendidos a sus pies. (Lea: Video: Criss y Ronny, la magia de los mellizos que hacen champeta)

La composición es autoría de ambas agrupaciones y fue producida por Criss y Ronny en colaboración con David Ruiz, Aníbal Hernández, integrantes de Bazurto, y Yander the Producer.

La composición es autoría de ambas agrupaciones y fue producida por Criss y Ronny en colaboración con David Ruiz, Aníbal Hernández, integrantes de Bazurto, y Yander the Producer.

Más de los artistas...

La banda cartagenera Bazurto All Stars son una representación generalizada del Caribe colombiano. No solo se han caracterizado por su estilo original y baile, sino también por su versatilidad a la hora de mezclar diferentes ritmos tales como el funk brasileño, el vallenato, la cumbia, la electrónica, el funk y el pop. (Lea: Cartagena tiene presencia en el Festival Viña del Mar: Bazurto All Stars)

Fueron ganadores del Premio Shock y en tres ocasiones del Congo de Oro en los Carnavales de Barranquilla, han colaborado con artistas como Felipe Peláez, Peter Manjarrés, Wilfran Castillo y otros más.

Son considerados una de las agrupaciones más importantes de la champeta, que ha logrado llevar el género a muchos rincones del mundo. Este 2023 se disponen a dar lo mejor de sí en el Festival de Viña del Mar 2023, que se llevará a cabo del 19 al 24 de febrero.