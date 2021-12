“El hoy es para hacer de nuestra vida algo mejor”: Axel

Axel

Hace un año lanzaba “Mi despedida”, un homenaje a la desaparecida cantante de cumbia Gilda, fue un buen inicio para revelar un poco lo que venía, ya entrado el año sorprendió con una letra hermosa, de esas que lo identifican, se trató de “Vivo por ti”, y a partir de allí empezó una reactivación que le llenó de gusto, porque su equipo volvía al ruedo y el trabajo se mostraba alentador.

Ahora, antes de finalizar 2021, el cantautor argentino regresa con “Solo por hoy”, un tema apropiado para estos tiempos, donde la humanidad ha vivido con temor, incertidumbre y la esperanza es una palabra que no aparecía mucho en el día a día, y aunque ya se vislumbran luces, lo único cierto es lo que se vive a la vez.

En este contexto Axel afirma que repasó un poco su vida, descubriendo momentos muy lindos y otros tristes, pero si de algo tomó consciencia es que el pasado no lo puede cambiar, el futuro es una ilusión que se espera con alegría, sin embargo, nadie tiene por sentado que mañana estará, y eso lo lleva a pensar que solo se tiene el hoy y el ahora, para hacer de la vida algo mejor y decir lo que se siente.

A partir de esto escribió “Solo por hoy”, una canción que a su parecer sacude el alma y que inyecta alegría y esperanza, agradeciendo por estar vivo. “Mañana será un nuevo hoy, si llega”, afirma.

Reflexiones del artista

La conversación de Axel está centrada en este tema que pretende despedir el año y dar la bienvenida al que se avecina, donde también espera presentar su álbum, entre muchas actividades que planea y desea se cumplan de la mejor manera.

El video de “Solo por hoy” tiene un mensaje especial, ¿por qué incluiste a Paula Pareto?

Es un ejemplo de mujer, de ser humano, es una persona que ante la adversidad de elegir una disciplina deportiva no muy popular y poco apoyo, decidió ir por sus sueños con amor propio, coraje, pasión, enfoque y disciplina. No solo es médica, sino que gana la medalla de oro en las olimpiadas cuando nadie la conocía, por eso quería homenajearla con este video y que conozcan su historia. Me recuerda a Mariana Pajón, que llegó de repente.

“Solo por hoy” se encamina por otro sonido, ¿cómo haces para no perder tu sello musical?

Siempre me gusta correr riesgos, salir de mi zona de confort, y esta canción es un poco eso, pero siempre cuidando la lírica y la calidad de lo que se hace. “No es mi despedida” y “Vivo por ti”, fueron canciones que en su momento sentí la necesidad de hacer y “Solo por hoy” representa para mí un desafío, porque es una cumbia popera, aunque actualmente el hilo conductor pasa a ser simplemente la voz y la energía y creo que la gente entiende mi lenguaje.

¿Qué trae tu próximo disco?

El álbum saldrá el próximo semestre, tiene de todo, desde baladas profundas, hasta canciones que responden a situaciones de vida que me tocó experimentar, canciones contestatarias que van a sorprender. Pero este tema es el que hoy quiero sacar.

¿Cómo afirma la letra, libraste batallas en este tiempo?

Muchísimas. No solo en este tiempo. Esta canción me llevó a revivir toda mi vida, tuve una infancia por un lado muy linda, y por otro lado complicada, una adolescencia difícil donde una enfermedad me obligó a estar un año en silla de ruedas a los 14 años, entonces aprendí a enfrentar la vida de otra manera, y después me han tocado otros momentos complicados incluyendo la pandemia, pero pienso que uno puede elegir entre dos caminos, o me someto y que me destruya, o me enfrento y me hago más fuerte, ese es el mensaje de mi canción, porque hoy me siento más fuerte que nunca y ante todo agradecido.

¿Cómo fue el regreso a los escenarios?

Un momento de suma felicidad, fui el responsable en Argentina de reinaugurar con gente el Movistar Arena y de ahí en adelante una serie de conciertos con 30 ó 40 mil personal al frente, y me demostró lo que sentía y sabía, la gran falta que me hacía el público para cantar a una sola voz. Fue tan emocionante que me llevó a las lágrimas.

¿Qué te quedó de La Voz Colombia?

Fue espectacular, me sentí un rey en los dos formatos, con una responsabilidad y extraordinaria. Le agradezco a Andrés Cepeda la oportunidad y anticipo que el año que viene sacaremos una canción juntos.

¿Hay cambio en la temática de las próximas canciones?

Tenía el disco casi terminado y al llegar la pandemia me surgieron otras cosas y empecé a reemplazar, porque me identificaba con lo que estaba viviendo. Ahora veo la vida con otra consciencia y cambió el valor de las prioridades.

¿Un balance de tus más de 20 años de carrera?

Siento que tuve 20 años de trayectoria, dos años de pausa, un renacer y ahora vienen 20 más. Hoy me siento en mi mejor momento, con ganas de hacer giras por todo el mundo.