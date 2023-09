El infierno que vive La Segura con los biopolímeros: así va su lucha

“Mejorando, en la lucha. Es un proceso bastante largo, no he salido de la crisis en la que estoy con los biopolímeros, el otro año me opero, pero dentro de lo que cabe, bien gracias a Dios porque he estado un poco más estable”.

Le voy a dar una espera más porque de verdad es apostar demasiado a la cirugía y todavía podía dar la esperita, a menos que me tengan que hacerlo de urgencia... Por ahora, estoy de bloqueo en bloqueo, de pasta en pasta, de todo, pero le agradezco a Dios por lo menos estar de pie, porque yo quedé en cama 7 meses. Ahora sufro de muchos dolores, en este momento tengo, pero me he vuelto tan fuerte que convivo con él y lo abracé un poco más”. Lea: “Me desnudo ante ustedes con mis inseguridades”: fotos sin filtro de La Segura

“Yo la pospuse porque tenía demasiados contratos y campañas que cumplir y obviamente sé que primero es la salud, siempre lo he tenido en mi mente porque no hay nadie más que sufra ese dolor que yo, que aún sigo padeciendo, pero me dije que podía aguantar otro poquito más con bloqueos, que es lo que me ha servido ahora.

¿Qué decirle a las personas que están considerando inyectarse algo?

“Lo que siempre les digo, vean mi ejemplo, ustedes no saben el infierno que literalmente yo he padecido por los biopolímeros, no se ponga eso. Te juro que he conocido personas que me cuentan que después de todos los testimonios (...) no les importa con tal de tener una colita grande. No estoy en contra de las cirugías, pero con un profesional responsable”. Lea: La Segura: “Sé exactamente quién me está haciendo brujería”

¿Tu cómo caíste en esa trampa?

“La gente porque no sabe, pero yo tengo esto hace 15 o 16 años. Creo que fui una de las primeras a las que le pusieron y uno no sabía nada, decían que era vitamina para poner la cola hermosa, pero en ese entonces yo no conocía el término de biopolímeros, sino que se llamaba biogel. De hecho, dentro de mi ignorancia me decían cosas súper malas de los biopolímeros y yo decía: ‘No, pero es que lo mío es biogel’ y juraba que estaba bien”. Lea: El fenómeno británico Kenya Grace lanza “Strangers”

¿Qué decirle a las personas que te critican por haber tomado una decisión desde la vanidad?

“Yo creo que la gente habla desde el desconocimiento, ellos no están en la casa de uno viendo si uno está bien, si está mal, si nos estamos muriendo de dolor, entonces creo que al final del día hablan desde su burbuja y creen ser dueños de la vida de uno, creen conocerlo a uno, pero nadie sabe lo que pasa en la vida del otro detrás de una cámara”. Lea: Video: Tremendo golpe de Elder Dayán en pleno concierto en Barranquilla