El marino cartagenero que le canta a la institución con ritmos urbanos

“La canción invita a todos los jóvenes que no saben qué hacer con sus vidas, a que se inscriban en la Marina para que hagan parte de esta comunidad llena de oportunidades”, explicó el hijo del barrio Boston, quien en estos momentos está trabajando en Barranquilla, apoyando una labor de incorporación a través del comando de la zona.

A los 18 años...

Andrés Bustillo es cartagenero y tiene 30 años de edad. Cuando terminó el colegio a los 16 años, estudió una carrera técnica en Programación y Sistemas en el Sena, pero nunca imaginó que conseguir empleo recién graduado requeriría algo de tiempo.

“Entonces mi mamá me dijo: mijo, ¿qué piensas hacer ahora? Así que para entonces un primo llegó de vacaciones de la armada, me dijo que aplicara, me atrapó la idea y, con mi mamá, acordamos reunir el dinero: ella prestó cerca de 10 millones de pesos y yo, con mis ahorros, logré reunir el resto para entrar a la institución”, dijo el suboficial.