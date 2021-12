El mensaje de Khloe Kardashian tras nueva infidelidad de Tristan Thompson

El Daily Mail difundió documentos judiciales que revelan que Tristan estaría esperando su tercer hijo y no con Khloe sino con otra mujer, que habría demandado al basquetbolista por manutención infantil.

No es la primera vez que Tristan engañaría a la Kardashian, pues hace algún tiempo ella decidió regresar con él, sobre todo por su hija True, sin embargo, parece que es cierto lo que dicen por ahí: “El que es nunca deja de ser”.

Yina Calderón: “Lamento no haberme mechoneado a Epa”

Yina Calderón: “Lamento no haberme mechoneado a Epa”

Además, se incluye una declaración del deportista, donde afirma que efectivamente tuvo relaciones sexuales con la mujer tras haber asistido a una fiesta. La mujer tendría cinco meses de embarazo, sin embargo, aún no se tiene mucha información sobre su estado de gestación.

Como era de esperarse, las redes se han inundado de comentarios sobre el tema, sobretodo criticando a Khloe por seguir aguantando los engaños de Thompson, y aunque ella no se ha pronunciado oficialmente, dejó un mensaje en su historia, la cual la relacionaron con la infidelidad de su pareja.

“Consejo de vida: Sé siempre la mejor persona que puedas ser. Sé amable incluso cuando estés cansado. Sé comprensivo incluso cuando estés enojado. Haz más de lo que te piden y no pidas nada a cambio. Tampoco esperes nada en silencio. Escucha cuando alguien habla, y realmente escucha, deja de pensar en cómo responderás. Dile a la gente que los amas y que los aprecias”, comenzó diciendo.

Agregó que “esfuérzate por hacer cosas por la gente. Sé la mejor persona que puedas ser, y cuando te equivoques, recupéralo en el próximo momento, minuto o día. ¿Una cosa que nunca debes hacer? Nunca gastes tu tiempo tratando de demostrarle a nadie que eres genial, tus acciones hablarán por sí mismas y solo tenemos un tiempo limitado en esta tierra, no lo desperdicies. Si alguien no ve tu luz, no te preocupes. Como las polillas, la gente buena se siente atraída por las llamas y la luz, y vendrán”.