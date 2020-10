El mensaje de Mariana Pajón a Daniella Álvarez tras verla manejar bicicleta

“Dios me demuestra que no hay imposibles cuando hay ganas y voluntad! Eso sumado al amor de la familia que especialmente en momentos difíciles nos ayudan, nos motivan y nos impulsan para salir adelante. Hace muchos años mi Papá me dio este empujoncito para aprender a montar bicicleta y hoy me lo da mi hermano Ricky”, escribió la exreina en la publicación.

Ante esto, varios seguidores y famosos reaccionaron al video con mensajes de admiración. Algunos de los más destacados fue el de la deportista Mariana Pajón, quien le agradeció a Daniella por ser inspiración para el mundo.

“Cada día nos muestras más la grandeza de tu coraje y tus ganas desbordantes de llegar lejos. Gracias por ser una inspiración, sin palabras”, manifestó Pajón en la publicación.