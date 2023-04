El metalero Gene Simmons tuvo que interrumpir su concierto, ¿qué le pasó?

En medio de su última gira en Sudamérica, todo transcurrió con total normalidad durante el concierto de Kiss una banda estadounidense de rock formada en Nueva York en enero de 1973.

La banda que interpreta éxitos como ‘I Was Made for Lovin’ You’, ‘Forever’ y ‘Heaven’s On Fire’está conformada por el bajista Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley y el baterista Peter Criss, a los que más tarde se uniría el guitarrista Ace Frehley.