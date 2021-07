“El mismo pero no el mismo pendejo”, Jean Carlos Centeno

Aunque no habló puntualmente de qué le pasó, Jean Carlos compartió un fuerte mensaje que iba dirigido a las personas que no quieren pagar lo que cuesta una de sus presentaciones, sin tener en cuenta que el gremio artístico ha sido uno de los más afectados por la crisis sanitaria del COVID-19.

No quedan dudas que Jean Carlos Centeno es una de las voces más admiradas del vallenato. El cantante que hizo parte por varios años del exitoso grupo Binomio de Oro, ha consolidado su carrera como solista, sin embargo eso no ha evitado vivir una que otra situación incómoda y de esto ha dejado evidencia en sus redes sociales. (Lea aquí: “No era la manera de decirle que lo admiro”; Ana del Castillo)

¡Fuertes palabras!

“Como artista te brindo mi amistad y te canto con el alma, soy buena persona pero no le pongan precio a mi trabajo”, fueron las palabras que Jean Carlos Centeno escribió en una imagen que decidió publicar en sus redes sociales, en las que en menos de 2 horas alcanzó casi los 10 mil ‘Me gusta’.

En la descripción de la fotografía, el reconocido cantante aseguró que él no tiene ningún problema en cantar en eventos, enviar saludos pero realmente le incomoda cuando le quieren poner precio a su show. “Yo puedo tener el detalle de regalarle mi canto a quien me nazca hacerlo así la persona tenga con qué pagarme, si a mi me nace hacerlo, lo hago. Para eventos de emisoras, para eventos de fundaciones a beneficio de niños y adultos, para un evento social, pero hoy estoy en esos días en los que desearía ser el CIELO para que nadie me pisotee, evitar así que me pasen por encima”, expresó.

Centeno aseguró que al igual que todos tiene compromisos y que además es consciente que la capacidad de cantar se mantiene con dinero, el mismo que se le debe pagar a especialistas de la salud. “Yo no vivo de apariencias gano, gasto, pago, regalo, presto, me deben, debo pero cuando les cobro entonces ya mi trabajo no vale. Esto va para el que es, para los que son así, yo pienso que la música es eterna pero la garganta es un instrumento que se desgasta, eso tiene gastos de mantenimiento, la ciencia, la rama otorrinolaringóloga cobra plata, el otorrino cobra, por mi parte seguiré siento el mismo pero no el mismo pendejo”, finalizó.

