El nuevo príncipe del rap está listo para conquistar “Bel-Air”

Jabari Banks sabía que estaba cerca de obtener el papel protagónico de Will en “Bel-Air”, la versión dramática de la serie de comedia de los 90 “The Fresh Prince of Bel-Air” (”El príncipe del rap”), pero su confianza comenzó a decaer cuando le pidieron que hiciera una audición adicional por Zoom con el director Morgan Cooper. (Will Smith da a conocer a su sucesor: este es el nuevo ‘Príncipe del rap’)

“Pensé, `no sé lo que querrá ver, pero le voy a dar todo lo que tengo”’, recordó el actor de 23 años en una entrevista reciente. “Dije, `voy a dejarlo todo en esa audición”’.

Banks encontró un lugar tranquilo _ el armario de un amigo _ e inició la sesión. En la pantalla vio un rostro muy familiar que lo miraba fijamente: Will Smith.

“No pensé que fuera real. Me pregunté, `¿será un video pregrabado?’ Su imagen era tan clara”.

Pero no era un video grabado; era el propio Smith, quien saltó a la fama como Will Banks en la serie original.

“Me dijo: `Quiero felicitarte, obtuviste el papel de Will en `Bel-Air”’, contó Banks. Y luego, con su característica exuberancia, le ordenó que invitara a quienquiera que estuviera con él a unirse a la sesión de Zoom.

“Me dijo: `¿Dónde están todos?”’, recordó Banks, quien le respondió que pensó que se trataba de una audición. “Él dijo: `Anda a buscarlos’. Así que muchos de mis amigos conocieron a Will”.

Y así fue como Banks se convirtió en el (nuevo) príncipe de Bel-Air.

Cooper dijo que buscar a un actor para interpretar al nuevo Will Banks no fue tarea fácil.

“Llegaron cientos y cientos de audiciones. Necesitábamos a un tipo que tuviera la arrogancia, el carisma, pero también habilidades puras de actuación, que usara sus ojos”, señaló. “Jabari Banks es una gran estrella y brilla tanto”.

Los paralelismos entre Smith y Banks parecen hechos a la medida de Hollywood. Al igual que Smith, Banks es del oeste de Filadelfia. También es un músico que trabaja en su propio EP _ según él una mezcla de R&B, hip hop y géneros alternativos _ y planea lanzarlo a finales de este año.