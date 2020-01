María Alejandra Manga es Cartagena en el Reinado Nacional del Arroz

Calificada como una de las reinas con el rostro más bello de la pasada edición del Reinado de la Independencia, María Alejandra Manga, quien representó a la Urbanización Villa Lorena, fue una de las candidatas que se ganó el cariño de muchos seguidores del certamen local, los mismos que hoy celebran verla portando la banda de Cartagena en un certamen nacional.

Esta estudiante de psicología arranca el 2020 asumiendo la responsabilidad de representarnos en uno de los concursos de belleza con más tradición en nuestro país: el Reinado Nacional del Arroz, que se celebra durante estos días en Aguazul, Casanare. Hasta allá viajó la joven de 26 años.

¿Cómo tomas la decisión de participar en este certamen?

-Directamente del concurso me contactaron, que habían visto mi proceso en Cartagena y querían que fuera por Bolívar o Cartagena. Yo había dicho que no, pero luego familiares que tengo en el Casanare me insistieron y me convencieron.

¿Qué enseñanzas te dejó el Reinado de la Independencia para este nuevo proceso?

-Que lo importante no es ganar. Lo importante es la experiencia adquirida y la satisfacción de haber dado lo mejor de mí. Pero, obviamente, en este reinado quiero ganar, voy con toda la actitud.

¿Cómo te has preparado para este nuevo reto?

-Estudio mucho sobre todo el proceso del arroz. He buscado información de Aguazul y Casanare.

¿Qué mostrarás de nuestra ciudad?

-Quiero dar a conocer nuestras fiestas, nuestra historia y mediante el baile y el canto, la música que nos representa y sobretodo la belleza y empoderamiento de la mujer costeña.