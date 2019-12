El polémico agarrón de Peter Manjarrés y los Petro en redes

Ambos personajes políticos cuestionaron a los artistas vallenatos porque no compartieron nada sobre el paro y la situación del país. El primero que comentó en Twitter fue Nicolás diciendo que: “Ningún cantante vallenato se ha pronunciado a favor del Paro, es una pena”, por lo que Peter salió en su defensa afirmando que “No son políticos sino cantantes”.

(Así va #CantoXColombia, el concierto en apoyo al paro nacional)

“Con todo el respeto que te mereces Nicolas el objetivo de nosotros los artistas vallenatos es llevar alegría al pueblo colombiano con nuestras música. El pueblo está cansado de la guerra y de la polarización que estamos viviendo actualmente . Nosotros no somos políticos”, fue el mensaje completo de Manjarrés.

Ante esto, el diputado electo del Atlántico dijo: “Amigo Peter, conoces de primera mano la situación de Colombia, y en especial la de la Región Caribe, pronunciarse sobre las injusticias sociales, económicas y ambientales, no te hace ser un polarizador”. Sin embargo, el artista no siguió la discusión.

Pero eso no fue todo, pues Gustavo Petro también criticó a los intérpretes vallenatos asociándolos a “los traquetos” y poniendo de ejemplo a Adriana Lucía, a quien se le vio bastante activa durante el Paro Nacional.

“La cantante Adriana Lucía a diferencia del canto vallenato que se alejó del campesino y se entregó al traqueto, es la vuelta al cantor, el cantor hace arte porque expresa el alma de su pueblo en un momento de la historia. Esa sensibilidad se llama conciencia social”, dijo Petro.

El ‘Papa de los amores’ no se quedó callado y con un contundente mensaje en sus redes respondió.

“Usted merece mi respeto como el de todos los colombianos que tenemos el derecho de expresar nuestros ideales, si marchamos o no. Si apoyamos el paro o no. Es un derecho de cada colombiano y debe respetarse. Senador lo invito a pensar antes de juzgar y expresarse así de nuestro género vallenato. Lo invito a que me acompañe a la @FiscaliaCol y me pruebe lo que dice en su trino”, fue parte de lo que escribió Manjarrés a Petro en Instagram.

Agregó que “No se le olvide que en su Alcaldía me contrató, por medio del Instituto de Recreación y Deporte, para el Festival de Verano. También coincidimos en una parranda en su honor, donde canté sin ánimo de lucro, porque nosotros los vallenatos también le cantamos al amigo, al seguidor, a obras sociales de la Policía, Ejército, y muchas fundaciones, etc. En ese momento, usted era la primera autoridad en Bogotá”.

Finalmente, Manjarrés le pidió al congresista que tuviera más respeto hacía el pueblo colombiano al que le canta, pues está alejado de ser traqueto.

El vallenatero no ha sido el único criticado en redes, Carlos Vives y Juanes también fueron blanco de comentarios negativos por seguidores.