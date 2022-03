El psicoanálisis y su expresión a través de la moda

Por: Sara Yepes* - Especial para El Universal

La moda no es solo una industria de compra y venta. Desde su historia, esta ha sido un medio de expresión, identificación y comprensión del pensamiento humano. A lo largo de mi educación en la universidad, me he dado cuenta de que se puede comprender la naturaleza mental de un individuo a través de su vestimenta teniendo en cuenta su historia. Pero para entrar más a fondo en la mentalidad y en el psique humano, y para entender el por qué de la invención de ideas y pensamientos humanos a lo largo de su evolución, es preciso relacionar la moda con otros campos. Lea aquí: La historia tras el traje que honró a la Torre del Reloj en Medellín

Una de mis más grandes pasiones es la investigación y la historia. Al indagar sobre las raíces de los movimientos que han influenciado la moda, me di cuenta de que todo está ampliamente fundamentado en el comportamiento humano. Ahí fue cuando me pregunté: ¿Qué rama se encarga de estudiar la conducta humana? La psicología.