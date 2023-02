El regalo que recibió Aída Victoria en San Valentín: ¿nuevo amor o Westcol?

Pero aunque la hija de la excongresista Aída Merlano Rebolledo tiene fama de ser enamoradiza, esta vez no se trataría ni de su ex ni de un nuevo pretendiente.

“Quien me dio este regalo es la única persona que está a la altura de mis sueños... yo misma. Yo también crecí creyendo que un día llegaría el príncipe azul a salvarme y darme la vida que yo soñaba, y con el tiempo entendí que esa vida que merezco no es diferente a la que yo misma puedo darme”, expresó Merlano.

El emotivo mensaje decía: "Gracias por demostrarme que la amistad existe, por enseñarme a ser buen amigo, por aceptarme tal cual soy, día a día me demuestras cuánto me quieres y aunque sé que no soy el mejor amigo del mundo, mi gratitud y lealtad siempre estarán contigo. Te amo y quiero que hagas parte de mi vida siempre".