El renacer de actor de ‘El Señor de los Cielos’ que cayó en las drogas

Por dos años, aproximadamente, se desconoció la suerte del actor, quien no participó de la grabación de la séptima temporada de la serie. Según relató Amaya, ese tiempo lo transcurrió viajando entre Europa, Centro América y Sudamérica, donde se escondió de la gente llevando una barba larga y usando gorras.

“Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber. Estuve mucho tiempo solo, haciéndole mucho daño a mis seres queridos, a mis amigos, a mis compañeros y al público también.”, comentó el artista de 43 años en entrevista con la revista People en Español.

“Fue un proceso. Poco a poco empecé con el alcohol, después empecé con otras sustancias y me fui hundiendo. Ahora que estoy bien quiero mandarle un mensaje positivo a la gente. Si alguien tiene a un ser querido que está sufriendo por el alcohol y las drogas, pues que tomen acción”, narró.

Amaya tocó fondo hace ocho meses y se decidió a pedir ayuda. El actor contactó a su amigo, el cantante de música regional mexicana Roberto Tapia quien, junto a la hermana del artista y a su manager Karem Guedimin, lo internaron en la clínica de rehabilitación Baja del Sol, del exboxeador mexicano Julio César Chávez.

“Cuando llegó, la verdad no le quisimos decir a Rafa, pero sí llegó un poco sicótico, todavía creyéndose el señor de los cielos. Pero pasaron los días y ahora meses, y la evolución de Rafa ha sido increíble”, contó Chávez.

Rafael Amaya estuvo en rehabilitación por cuatro meses y actualmente continúa asistiendo a reuniones en la clínica de el expugilista. El actor asegura estar listo para volver a la actuación.

“Este último año estuve sumergido en todo tipo de excesos y llevo veintitantos años trabajando como actor. Sí me afectó un poco la fama, la verdad, pero ahora ya empiezo con el pie derecho y con todos estos ángeles. No quiero volver a perder el amor que se me ha brindado y la fe que tengo ahorita. Hoy siento que tengo el control de mi vida en mis manos, tengo la paz en mis manos. Soy algo nuevo, volví a nacer”, aseguró.