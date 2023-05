El Rey Vallenato 2023 pide disculpas por sticker que hizo de sus genitales

El pasado 30 de abril Javier Antonio Matta Correa cumplió el sueño de su vida: ser Rey Profesional del Festival de la Leyenda Vallenata 2023. El trabajo duro y la ovación del público asistente a este importante festival le hizo merecedor de tal distinción. Lea: Javier Matta Correa se corona rey del Festival de la Leyenda Vallenata

Matta, de 33 años, se llevó la máxima calificación de los jurados al interpretar el paseo Jardín de Fundación, de Luis Enrique Martínez, un hecho que marcó su vida profesional. Sin embargo, el joven oriundo de Santa Marta abrió su corazón y ofreció disculpas por un suceso de su vida personal que hoy lo tiene en “el ojo del huracán”.

A través de una transmisión en vivo, el acordeonero afirmó que viene lidiando con situaciones y comportamientos de su pasado que él mismo incitó. “Los que me conocen sin tapujos saben que he tenido problemas con las mujeres, que he tenido relaciones muy efímeras y que cuando se referían a mi lo primero que hacían era decir “hey, Nacho Vidal”, “Javier porno”, y eran cosas causadas por mi porque yo mismo me encargué de divulgar eso, de jactarme de mi condición”, contó. Lea: Nacho Vidal: la estrella porno tendrá serie y ya hay trailer oficial