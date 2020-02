El romántico viaje a París que hicieron Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

“Hace meses estaba hablando de los lugares que gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer, ese día estuve súper pensativa no se porque se me vino el deseo de conocer París, ya que es uno de los lugares que no conocía, ustedes no alcanzan a imaginar la sensación de amor por conocer este lugar... Bueno y por cosas de la vida aquí estoy, al lado de la persona con la que tuve esta conversación, y que ese día me dijo, vas a conocer París pero conmigo... lo mejor de todo es que este viaje no fue planeado, simplemente se dio!! Qué bonito París”, escribió la influencer en las fotos junto a su novio.

De inmediato cientos de seguidores reaccionaron a la publicación de Luisa, que ya cuenta con más de 500 mil ‘Me gustas’.

Cabe recordar que Pipe cumplió el 7 de febrero, fecha recordada por usuarios porque ese día también murió Legarda, ex de Luisa, sin embargo, ella solo compartió un mensaje y un video en homenaje a quien fue el amor de su vida. Aunque muchos aplaudieron a la cantante, otros aprovecharon para criticarla por su relación con el artista de música popular.

