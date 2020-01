El sentido mensaje que Claudia Bahamón dedicó a su padre

Desde el 7 de noviembre cuando falleció el padre de la presentadora Claudia Bahamón, ella y su familia no han vuelto a sonreír igual.

(El emotivo mensaje de Claudia Bahamón tras muerte de su padre)

Con un sentido mensaje en Instagram el primero de enero, Claudia recordó a su progenitor y le deseó feliz cumpleaños, asegurando que la celebración de Año nuevo ya no volverá a ser la misma sin él, pues solían reunirse para gritar “Feliz año y feliz cumpleaños” a la vez.

“El 1 de enero de 1953 a las 5:00 a.m. naciste, ¡luego de una celebración de año nuevo! Desde entonces, los Bahamón a las 12 de la noche gritamos: ‘¡Feliz año! ¡Feliz cumpleaños!’. Espero que con el tiempo pueda volver a celebrar como lo hicimos por tanto tiempo. Este comienzo de 2020 me duele hasta el alma no tenerte a mi lado. Feliz cumpleaños, papito”, dice la publicación en la que aparece la presentadora junto a su padre.