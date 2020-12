El sorprendente cambio de Dayana Jaimes tras pasar por el quirófano

Muy cambiada hemos visto por estos días a Dayana Jaimes, la viuda de Martín Elías.

La mujer, que aún recuerda con mucho amor al cantante vallenato, reveló a La Red que se sometió a una cirugía bariátrica para bajar de peso, la misma que se realizó el recordado artista en 2013.

Dayana confirmó que tuvo que pasar por el quirófano luego de que le diagnosticaran obesidad en grado uno, por lo que la cirugía fue más por cuidar su salud que por vanidad, sin embargo, ahora luce mucho más bella.

De acuerdo a lo que ella misma contó, su peso estaba en 87 kilos y en solo 3 meses ha logrado bajar hasta 20 kilos, gracias a sus cuidados y a que está siguiendo una alimentación sana.

“Tomé esta decisión porque ya tenía un grado de obesidad 1, estaba pasada de peso, me vi con un médico bariátrico, me hice una cirugía bariátrica, la verdad es que los resultados han sido muy buenos, estoy muy feliz, super contenta, mi vida ha cambiado en un 100%, me alimento de una manera más balanceada, voy al gimnasio, no solo es dejarle todo a la cirugía, sino que hay que poner de nuestra parte”, aseguró Jaimes.