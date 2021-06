El sueño que Dj Dever tenía y que la pandemia le permitió cumplir

La realidad había cambiado y era el momento de dedicarle más tiempo a las redes sociales, algo que estuvo aplazando por varios años a causa de los trasnochos por los shows y las eternas jornadas en el estudio de grabación. Quería estar cerca de todos sus fanáticos no solo en Cartagena sino en todo el país y fue cuando por su creativa mente empezó a recobrar vida la idea de apoyar al talento local, pero esta vez no en un escenario o estudio de grabación, dado que las condiciones no lo permitían, sino desde sus plataformas. ( Lea aquí: Nando Black, protagonista en ‘Vamos pa’ la calle’ de Dj Dever )

El primer proyecto lleva por nombre ‘Noches de talento’ y Dever confiesa que ya había empezado a gestionarlo “antes que nos encerraran, pero las audiciones nos cogieron confinados”. En este formato se inscribieron entre 150 y 200 artistas no solo de Cartagena, sino de municipios y corregimientos aledaños. Todos tenían un sueño en común, que Dever los escuchara y fuera casi su mentor durante sus pininos en música.

“‘Noches de talento’ nació de la idea de seguir ayudando, como siempre, a las personas que tienen tanto talento y poca visibilidad. La idea principal era resaltar esos talentos que estaban en la calle. La experiencia fue muy agradable, porque en ese tiempo todos estaban muy pendientes a lo digital y a los en vivos, y se conectaba muchísima gente. A pesar de la distancia se sentía a la gente ahí, pendiente a sus concursantes. Cada presentación fue especial tanto para los que lo hicieron bien como los que no, a estos últimos traté de darles consejos y guías, sobre todo una voz de aliento”, manifiesta Dever.

Por casi un mes y desde las 8 de la noche, en su perfil de Instagram (@Dj_Dever) cientos de personas se conectaban a admirar a los participantes de ‘Noches de talento’, que luego de estas eliminatorias virtuales 15 jóvenes artistas resultaron seleccionados. El premio era nada más y nada menos que grabar un sencillo producido por el mismo Dever, que los recibió uno a uno en su estudio luego que las restricciones lo permitieron.

Su turno de salir

Cuando las medidas empezaron a ser más flexibles y al ver el gran apoyo que tuvo el formato de ‘Noches de talento’, Dever consideró seguir exponiendo al talento local, pero ahora de una forma distinta. Esta vez implicaba ponerse sus zapatos más cómodos y agarrar su cámara para captar a todos los artistas que deambulan por las calles de Cartagena y fue así como nació ‘Vamos pa’ la calle’. “El primer video fue ‘Conociendo mi ciudad’, tuve a dos personas que fueron mis guías turísticos y me iban contando acerca los monumentos que veíamos en nuestro recorrido. Fue especial porque muestra la ciudad, que es lo principal en este programa. Es un formato que mostró nuestras vivencias, cultura costeña y la idea era expandir lo que se vive en las calles de Cartagena, Colombia y por qué no en otros países. Es un proyecto que tiene grandes aspiraciones. La idea es ayudar a todos los que estén aliados al proyecto”, comenta el talentoso Dever.

De Dj y productor musical, Dever pasó a ser videógrafo. Ha recorrido cada rincón de Cartagena conociendo las historias de cantantes que no han tenido las mismas oportunidades de muchos y eso incluye a exponentes de la champeta que lograron reconocimiento en 1989, 1990 y principios del 2000. “La aceptación ha sido magnífica, no me lo esperaba tanto. Me ha sorprendido el apoyo de la gente. Esto lo hacemos con mucho amor, quizá estos videos tienen más likes y comentarios que lo que generan en ingresos, pero esto lo hago por la cultura, que los jóvenes aprendan de las experiencias”, comenta sobre este proyecto, al que le tiene muchísima fe.

Convencido de que en La Heroica hay talento de exportación, cada semana Dj Dever hace un stop entre sus actividades para sacarle un espacio a este, un proyecto del que aspira a que no se quede en likes y comentarios en redes sociales.

“Siempre me he imaginado miles de ideas para apoyar al talento local. Pienso tocar puertas para poder ayudar a todas estas personas, que no se quede solo en un simple video. Lo que falta de verdad es más compromiso, apoyo y amor por nuestros artistas y talentos. Hay mucha gente con celulares, internet, pero tenemos que concentrarnos en apoyar a nuestros artistas, hay que compartir la música, porque estamos tratando de darle buena música a la gente para que nos siga apoyando”, concluye.