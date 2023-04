El tierno video que le dedicó Marcela García a su hija

“Para nuestra hija”, fueron las palabras que escribió en la descripción del post. “Desde el momento que supe que eras una niña, pensé en todas las cosas que te enseñaría, todas las cosas que me hubiese gustado aprender desde siempre, y no las que me tocaron aprender con los años ”, siguió. En el video se puede ver a Marcela sentada, en un principio, escribiéndole la carta a su hija.

No obstante, desde que reveló su embarazo y todo el difícil proceso que atravesó, el cual compartió ayer a través de un episodio en el podcast que hace con su mamá, llamado ‘La Joya de la Corona’, no ha dejado de sorprender y “conmover” a sus seguidores con las publicaciones que ha subido en su cuenta de Instagram. (Le puede interesar: Marcela García y el duro momento que atravesó durante su embarazo)

Seguidamente, aprovechó para enviar un reflexivo mensaje, que indudablemente también busca llevarlo a sus seguidores. “Te voy a enseñar, por encima de todas las cosas, a que cada vez que te veas en el espejo, te hables con amor, a querer y respetar tu cuerpo... y que no debes nunca compararte con otros”, expresó. (Le puede interesar: Felicidad absoluta: las reacciones ante el embarazo de Marcela García)

En el material visual compartido por la influencer, aparece también con unas pelucas, justo las que usa luego de haber vivido episodios de bulimia que dejaron secuelas, pero que utiliza para enviar un mensaje de concientización a sus seguidores. “Aprenderás de mí que hay un universo de pelucas por jugar”, dijo.

En el final del video concluye “Hija mía, vienes a cambiar nuestro mundo, y aunque me encantaría cambiar todo lo que no me guste que hay afuera para ti, y protegerte de todo para que nunca te toque sufrir, no puedo prometértelo... Lo que sí te puedo prometer es que estaremos ahí”.