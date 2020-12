El tiktoker que conquista con contenido sobre Tierrabomba

Johan está en Instagram como @johanroficial y en TikTok como @johanthe

¡Feliz!

Johan está muy entusiasmado e ilusionado por la acogida que ha logrado su contenido. “Tengo un apoyo incondicional, mucha gente me felicita y me dice que no me detenga y que siga mostrando lo divino que tiene mi isla y siempre me han dicho que seré grande, pues comencé el 4 de noviembre con una cuenta nueva ya que la vieja me la bloquearon y sinceramente desde el 4 de noviembre y hasta ahora (1 de diciembre) llevo 16k seguidores en TikTok y 1.780 en Instagram. Las personas siempre están súper activas en mis redes, porque me dicen que soy una persona muy humilde, trasparente y, ante todo, no oculto lo que soy como isleño y costeño”, menciona.