El tremendo error que casi le cuesta el puesto a Iván Lalinde en RCN

“Recuerdo la primera vez que me mandaron a cubrir un evento internacional. Estaba nervioso... Hice muchas entrevistas geniales y luego llegó el momento del directo. Era para el noticiero de las 7 de la noche, y cuando Jorge Alfredo Vargas dice ‘Iván Lalinde se encuentra en Los Ángeles’, yo respondí: ‘Buenas noches, aquí en Bogotá son las 7 de la noche y en Manizales son las 4 de la tarde’”, compartió Lalinde. Lea aquí: “Había mucha paz”, Iván Lalinde recordó a su madre y rompió en llanto en TV

A pesar de que ahora puede reírse del incidente, en ese momento la presión y el estrés lo tenían decepcionado. “Salí descompuesto con ganas de irme... Me llamó Santiago Rodríguez, mi compañero de sección, y me dijo: ‘Usted sí que es un tanto especial’. Pensé que me despedirían”, expresó el presentador.

Afortunadamente, la equivocación fue perdonada y Lalinde logró superar el difícil momento. “Fue horrible. Estuve deprimido toda la semana, pero al final me perdonaron y pude ser yo mismo”, concluyó.