El triste mensaje que publicó Karol G y preocupó a sus seguidores

“Quisiera cambiar de corazón a ver si el mío no se siente así, por lo menos por un rato”, afirmó Karol G en sus redes sociales.

Aunque Karol no dio más detalles de su mensaje, lo cierto es que muchos seguidores expresaron su preocupación por ella y algunos hasta intentaron subirle los ánimos con sus comentarios.

“Mientras tú estás triste, sacas de la tristeza a muchas personas a través de tu música y tu gran corazón. Cada día me haces mas fuerte cuando escucho tus canciones, y me has ayudado mucho. Además estos días he querido hacerte una pintura”, dijo una seguidora.

Cabe recordar que hace poco la cantante fue aplaudida por sus fans por ofrecer su avión privado para que el papá de Lucas Villa, el joven al que le dieron 8 disparos en Pereira en medio de una protesta pacífica, viajara a reencontrarse con su hijo, pero tal parece que el viaje no pudo realizarse finalmente porque el jet estaba en Miami y su desplazamiento desde esa ciudad hasta Colombia tardaba más de tres horas.

Finalmente, lo más reciente por lo que la cantante de música urbana se convirtió en tendencia fue por el altar que realizó para pedir por la paz de su país.