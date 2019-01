El tuit de Hassam sobre su salida de ‘Sábados Felices’ que generó polémica en redes

‘Rogelio Pataquiva’, ‘Güevardo’, ‘Rafaela’ y ‘Próculo Rico’, son algunos de los personajes con los que Hassam divertía a su público en Sábados Felices, pues desde hace varios meses el humorista ya no está en el programa.

Aunque en esa ocasión, el comediante contó que se iba por “nuevos retos”, este fin de semana compartió una fuerte publicación en Twitter que generó polémica entre sus seguidores, que estaban convencidos de que el comediante había salido de Caracol en buenos términos, sin embargo, con su comentario dio a entender que no fue así.

“Yo si extraño salir en Sábados Felices, mis excompañeros, el público, acompañar y leer a los televidentes que comentaban las rutinas, pero me acuerdo cómo editaban el material a conveniencia y se me pasa”, dijo Hassam.

El tuit abrió el debate, pues varios usuarios le dijeron que no era bueno hablar mal del canal que en su momento lo dio a conocer, otros vieron la idea de la edición del libreto como algo normal en un programa que no es en vivo y los últimos le manifestaron su desacuerdo en que este se haya ido para RCN, calificando su acción como “un grave error”.

“Que pesar ese comentario”, “Uy no, no está bien hablar mal del canal porque ya no trabaja para ellos”, “Perrito! La embarro cuando se fue pa RCN”, “Para decir eso, esta demasiado cargado con el programa, ninguno de los que opinen del tema, sabemos que sucedió puertas adentro”, “Derecho a expresar lo q incomoda, se puede, entonces no hay pesar, creo q todos en algún momento tenemos q expresar lo q no nos gusta, además no veo irrespeto, no nos las demos de santitos”, fueron algunos de los comentarios.

El humorista no se pronunció ante las opiniones divididas de sus seguidores.

Cabe recordar que Hassam salió de Sábados Felices y semanas después ingresó al programa ‘Colombia Ríe’ de RCN, lo cual sigue siendo reprochado por muchos de sus fans.