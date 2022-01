Eladio Carrión, afianza su supremacía en el trap

El año anterior comenzó con buen presagio para el portorriqueño Eladio Carrión, su álbum “Monarca” contaba con las credenciales para darle un espacio de relevancia en la industria y así lo hizo, estuvo nominado a los Grammy Latinos a Mejor Álbum de Música Urbana, sin embargo, no dejó que el 2021 se marchara sin entregar un nuevo compendio.

“Sauce Boyz II”, es un disco extenso, con 22 canciones y muchas colaboraciones, donde se encuentra la colombiana Karol G., por todo eso, lo ha nombrado como su álbum preferido, o el mejor de su carrera.

“Sauce Boyz II”

¿Cuál es la conexión entre tu primer disco y “Sauce Boyz II”?

Siempre que hago un disco trabajo para ser más versátil. Usualmente hago trap, pero en “Sauce Boyz II”, hay de todo.

Tiene 22 canciones, ¿qué te llevó a crear esa recopilación tan larga?

Hago mucha música y como no me gusta guardarla, aproveché que tenía como 60 canciones que me gustaban y escogí esas 22. Además para que el público al escucharlo, entienda la razón por la que grabé tantos temas.

Dices que es el álbum más importante de tu carrera, ¿a qué obedece esa afirmación?

Siento que estoy en una buena etapa de mi vida profesional y este disco lo refleja.

¿Qué diferencias y similitudes podemos encontrar en este álbum con respecto a los anteriores?

Cada canción es una buena experiencia, y siempre busco que un trabajo no se parezca a lo que he hecho antes.

Es un álbum con muchas compañías, ¿qué motivó esto?

Mis discos siempre tendrán muchas colaboraciones, quiero que las canciones compartidas lleguen a otros públicos.

¿Cómo visualizas el futuro de la música urbana?

Hay mucho talento con deseos de llevar este género a otro nivel, creo que esto va para largo.

¿Trabajarías con colombianos?

Si. Colombia está en un pico, tiene una buena generación de artistas y excelente música.