Eliane Soto, la influencer y emprendedora que supo vencer la adversidad

Levantarse cada día con un sueño y una meta para luchar por eso que se desea, es la fórmula para la vida que emplea Eliane Soto, influencer de origen cubano que fundó en Miami la marca de ropa deportiva Butterfly Wings.

“La clave principal es el agradecimiento, levantarte agradecido y la vida te va a triplicar todo eso que agradeces”, señaló en entrevista, en la que contó los retos para nunca darse por vencida a pesar de la adversidad.

Cuando salió de Cuba, hace 8 años, llegó con sueños y con ganas de avanzar, pero a los 6 meses de haber dejado su país le dieron la noticia de que su padre tenía cáncer terminal, por lo que no pudo visitarlo.

“Trabajé mucho tiempo como mesera, en restaurantes, en bares, como bar tender. Estudié para masajista terapéutica, en 2017 me gradué y aunque no ejercí tengo mis títulos”, reveló.

Sus esfuerzos dieron frutos y hace dos años comenzó una carrera como influencer, haciendo crecer sus redes sociales, donde ya cuenta con más de 500 mil seguidores de Instagram, y colaborando con diversas marcas.

Hace 10 meses lanzó su línea de ropa deportiva Butterfly Wings. “Todo comienza porque llevaba años modelando ropa deportiva para otras marcas. A la gente le gustaba y me puse a indagar sobre proveedores y lo que se necesitaba para tener mi propia marca y lo hice. Yo me identifico con la historia de la mariposa, yo tengo una historia de mucho trabajo, llegué de otro país sin tener prácticamente nada y me identifico con esa imagen”, explicó.