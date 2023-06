Elianis Garrido lo confesó: estas son las 13 cirugías que se ha hecho

La primera vez, fue por estúpida. Me dejé influenciar como muchas niñas de que solo las pechugonas triunfaban, me puse unas prótesis gigantes y se me estalló una”.

Elianis Garrido.

La también bailarina afirmó que no se arrepiente de ninguna de sus cirugías. “Si un día se me cae todo, me lo voy a subir todo, porque si tengo la plata y tengo la salud, voy para adelante”, recalcó.

Entre tanto, luego de sus vacaciones en Europa, ‘El Gordo’, su compañero de set, le cuestionó si de pronto había regresado en estado de embarazo. Asunto sobre el cual confesó lo que pensaba: “No, compadre. Hubo bastante comida, hay que bajar esos kilos. Nada de eso, ‘Gordo’, todavía no. Y no porque no falten ganas, porque sí está en mi corazón, ya sabrá Dios cuándo”. Lea aquí: Elianis Garrido reveló duro momento de su vida y quién la ayudó a manejarlo

Además, tiempo atrás, la influenciadora comentó que no se había casado porque hubiese un bebé en medio de la relación: “Yo no estoy embarazada ni me casé por eso. No es necesario estarlo para tomar una decisión que para muchos es apresurada, pero para nosotros es tomada con conciencia y desde el respeto”.