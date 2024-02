Elianis Garrido reveló detalles de su matrimonio: “Es mi polo a tierra”

“Venía de una ruptura dolorosa, me habían roto el corazón como nunca en la vida y tome lo suyo. Me lo tropecé sin expectativa y me dejé llevar, entonces a los 5 meses ya estaba comprometida y luego, a los dos meses, casada. Llevamos año y medio de matrimonio y ha sido un gran socio de vida, me ha dado mucha tranquilidad y mucha paz. Mi casa es mi lugar favorito”, concluyó Garrido.

Cinco meses fueron suficientes para que Álvaro Navarro decidiera que Elianis es la mujer con la que quiere compartir su vida. Y aunque la actriz está tranquila y segura de su decisión de vida, recuerda al cantante Anddy Caicedo con mucho cariño y respeto. Lea aquí: Elianis Garrido lo confesó: estas son las 13 cirugías que se ha hecho