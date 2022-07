Elianis Garrido y la fuerte indirecta para su ex, ¿no lo ha superado?

Todo tiene su final y así lo demostró Anddy Caicedo y Elianis Garrido, quienes dieron fin a su relación el pasado mes de julio de 2021. (Elianis Garrido y Anddy Caicedo dieron fin a su relación)

Seguramente cuando los famosos hicieron el anunció de su ruptura tras 5 años juntos, muchos seguidores lamentaron que una de las parejas más sólidas y queridas de la farándula nacional ya no seguiría unida.

Solo pasaron unos meses cuando Elianis fue vista con un misterioso hombre en Cartagena, quien el 2 de julio se convirtió en su esposo en una boda íntima con sus amigos más allegados y familiares.

Hoy, la colombiana se ve muy feliz al lado de Álvaro Navarro, el hombre que llegó a su vida en un momento doloroso y se convirtió en un rayo de luz, pues estaba pasando la tusa de su separación con Caicedo. (Fotos: así fue la boda “secreta” de Elianis Garrido y Álvaro Navarro)

Estas declaraciones las dio la presentadora en ‘Lo sé todo’, programa en el que la podemos ver todas las tardes por Canal Uno.

Pero, al parecer, Garrido no es la única a la que le ha dolido la ruptura, pues precisamente Anddy lanzó un nuevo tema ‘Mi amor para siempre’, en el que la letra deja mucho que pensar, sobre todo porque fue justo después del matrimonio de su ex.

“Tal vez no supe leer las señales, no pude notar que no eras feliz, que tu mirada era triste, que llorabas sola”, dice parte de la canción, que seguidores dicen es una dedicatoria para Elianis.

Por su parte, este fin de semana la barranquillera compartió un fuerte mensaje, que sus internautas relacionaron con Anddy como una indirecta para él, sin embargo, ella no confirmó nada.

“Algunos solo queremos que nos quieran en privado y nos respeten en público. No que hagan show público y nos fallen una y otra vez en privado. He ahí el valor de lo simple, el poder de lo genuino”, dice la publicación de Elianis.

Ante esto, varios seguidores criticaron a la famosa por haberse casado sin, supuestamente, superar a su ex.

“¿Se acabó de casar pero parece que le tira pullas al ex? No sé, no me termina de encajar”, “Eso me parece un indirectazo para Anddy”, “Por favor, respeto para tu esposo”, fueron algunos comentarios.