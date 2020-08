Elizabeth Loaiza habla de cómo se recupera del cáncer

Cáncer de primer grado, se produce por un embarazo molar hidatiforme completo. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo que está vacío, que no tiene información de ADN, se divide en dos, empieza a duplicarse y reproducirse anormalmente, eso genera unas células cancerígenas muy agresivas, que si no se tratan a tiempo hacen metástasis.

Cuando empecé la campaña #niunamásconbiopolímeros en Instagram me escribieron muchísimas mujeres, víctimas de estos, que no lo han contado a sus familias por temor a ser juzgadas. Con la pérdida del bebé me escriben muchísimas a diario que están pasado por lo mismo.

Siempre he querido humanizar mis redes, que no solo vean una persona que publica sus momentos felices. He tratado de mostrar que no soy solo modelo y mamá, sino una mujer que como cualquier otra sufre, se enferma, pierde un hijo.

¿Qué opciones entrega la medicina en un caso como el suyo?

Cuando a uno le mencionan “cáncer” ve la muerte, no sabes si ha hecho metástasis y mientras te hacen los exámenes son unas horas en las que se nubla tu mente. Me preguntaba si podría volver a tener hijos. Una opción era quitar el útero, la otra hacer quimioterapias suaves hasta que la hormona de la gonodatropina se negativice, opté por esa última. Me harán seis quimioterapias y en un año podré tener de nuevo bebés, si Dios lo permite.

¿Qué le ha dado más fuerza para superar estos momentos?

Estar viva y ver crecer a mis hijos me llena de esperanza, y saber que Dios pone a unas personas excelentes al cuidado de mi salud. Siempre he sido fuerte, no me gusta que me vean con lástima, ni que me digan “pobrecita”. Si uno se derrumba, quienes están a su lado también. Debes sacar fuerzas de donde sea, todo es mental, viene del espíritu, de confiar en Dios.

¿Cree que la fe obra milagros?

Siempre. Mi fe es más grande que un grano de mostaza, no la he perdido ni en este proceso ni en ningún otro y espero nunca perderla. Soy de una familia cristiana, me enseñaron de Dios y de su amor, todo lo que pidamos con fe se nos dará, cuando amas a Dios te haces fuerte.

¿Qué les diría a las madres que la leen y que saben lo que significa una pérdida?

Que no se pregunten el por qué sino el para qué, en el cielo se reencontrarán con sus pequeños. Y a mi próximo bebé le diría que lo estamos esperando con muchísimo amor.