Elizabeth Loaiza mostró cómo lee la Biblia y la tildan de “ofensiva”

La modelo, que hace poco se sometió a una cirugía de reconstrucción en su cola, compartió una foto en la que aparece acostada en un sofá leyendo un libro bíblico, sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención de los usuarios.

Loaiza fue criticada por publicar la imagen, en la que se muestra con poca ropa. Solo se ve con una tanga y sin nada en la parte de arriba, lo cual no fue coherente para muchos.

“Me pregunto si hoy en día aún leen muchos la biblia. Cuando era pequeña, mi padre solía ir a la iglesia cristiana 5 días de la semana y me llevaba. Me encantaba ir, aprender de Dios, alabarlo. Sentía un gran fresco dentro de mi cuando oraba. A veces sentía la unción del Espíritu Santo y lloraba de emoción, sentía PAZ. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento”, dice parte del mensaje que acompañó la publicación.

Como era de esperarse, cientos de seguidores no estuvieron de acuerdo con que la modelo hablará de Dios y al mismo tiempo mostrará de más, pero ella al final aclaró las razones por las que lo hizo.

“L@s mojigat@s comentando el por qué hablo de Dios en calzones, cómo si no viniéramos desnudos al mundo... Recuerden que el morbo está en los ojos del que lo ve”, mencionó.

Su explicación no sirvió de nada, pues varios le comentaron que su foto no tenía sentido, pues nadie lee la Biblia sin ropa, sin embargo, la modelo prefirió ocultar los comentarios para no seguir con la polémica.

La publicación ya cuenta con más de 26 mil “me gustas” en Instagram.

Cabe recordar que este 2021 no ha sido el mejor para Loaiza, pues los biopolímeros le pasaron factura, fue víctima de un millonario robo y hasta fue sancionada por una supuesta “publicidad engañosa. Sin embargo, ella se ha mostrado muy feliz y tranquila ya que pudo superar el cáncer.