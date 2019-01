Elizabeth Loaiza reveló pruebas de la infidelidad de su novio

Por estos días, seguidores de la modelo se dieron cuenta que esta ya no tenía la foto con su novio y comenzaron a preguntar la razón, pero fue tanta la insistencia de los usuarios, que este viernes Loaiza decidió revelar el motivo de su ruptura.

Con una serie de publicaciones donde aparece el ex de la modelo junto a otra chica, Elizabeth demostró que terminó su noviazgo por una infidelidad.

En las imágenes enviadas por un anónimo, por las cuales la modelo es tendencia en redes, se puede ver al chico disfrutando de una fiesta en compañía de una mujer de estatura baja y rubia.

“Estás fotos y videos me los enviaron a Instagram personas que ni conozco... Hoy doy gracias por abrirme los ojos. Mientras los gatos duermen, los ratones se pasean Jajajaja”, comenzó su relato Elizabeth.

Agregó que “cuando la gente no conoce las historias lo único que hacen es juzgar sin argumentos, por eso me veo en la necesidad de contarles. Algunas mujeres en Colombia no saben lo que quieren hasta que se lo ven a uno. Siempre piensan: si ella está con ese es porque la mantiene, porque la tiene grande o es muy buen polvo y a veces no es ninguna de las anteriores si no un simple amor verdadero”, manifestó.

Finalmente dijo: “yo conocí a una persona que valió la pena, lloré, pero, también reí y sin dudarlo le doy las gracias por los buenos momentos. Siempre he dado lo mejor de mí, no me arrepiento, me da orgullo decirlo. Las heridas sanan y gracias a cada cosa buena o mala, hoy soy quien soy”.

De inmediato usuarios en redes expresaron su solidaridad con la modelo y escribieron insultos hacia su ex. Hasta el momento la publicación ya cuenta con más de 5 mil reacciones.

Aquí te dejamos el mensaje completo con el que Elizabeth acompañó los videos y fotos de la infidelidad de su ‘pollo’, como ella misma le decía a su expareja.