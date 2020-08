Elizabeth Loaiza reveló que esta semana comienza sus quimioterapias

La modelo vallecaucana, Elizabeth Loaiza, está pasando por una de las etapas más difíciles de su vida.

Hace una semana, la misma Loaiza confesó que fue diagnosticada con cáncer. Esta noticia llega después de que hace poco la modelo contara en redes que había perdido a su bebé, pues este nunca se desarrolló.

Ahora, Elizabeth reveló más detalles del proceso que tiene que enfrentar para luchar contra esta enfermedad, que según ella misma dijo “no ha hecho metástasis en el cuerpo”. (Lea aquí: “Un día estás bien, y al otro tienes cáncer”, Elizabeth Loaiza)

A través de historias en su Instagram, la modelo confirmó que va a comenzar las quimioterapias y aunque no ha sido fácil, cuenta con el apoyo de su familia quienes le han dado fortaleza para afrontar la situación.

“Quiero contarles que miércoles (19), jueves (20) y viernes (21 de agosto de 2020) me empiezan quimioterapias y, de ahí, me las repiten cada 21 días”, fueron las palabras de la modelo.

Agregó que perderá su cabello debido a los medicamentos, por lo que prefirió cortarlo, lo cual hará en la noche de este martes, pues desde el miércoles comenzará su tratamiento.

“Mañana cómo ya les comenté, empiezan mis quimioterapias. He leído acerca de los 8 medicamentos que me pondrán y 2 de ellos tumban el pelo. Así que hoy también será un día de cambios. Por primera vez en mi vida (no cuenta cuando era bebé jejeje), tendré el pelo corto, siiiiii, me lo cortaré y estoy feliz porque de no ser por esto, aun queriendo, no hubiera sido capaz de hacerlo”, mencionó en un mensaje acompañado de una foto.