Ella es Camila Rojas, la única colombiana en ‘El rey Vicente Fernández’

La colombiana, oriundo de Cucuta, le contó a El Universal cómo llegó al ambicioso proyecto que hoy le aporta mucho a su trayectoria actoral.

“Pensé que no me iban a llamar a casting por ser colombiana y la producción es netamente mexicana y pues no fue así, me dijeron que hiciera casting para las hermanas de Vicente, pero no quise por el tema del acento, lo ideal es que sea alguien mexicano. Y entonces fue cuando llegó este personaje en el que la di toda. hice mi casting y gracias a Dios quedé. Estamos hablando de un icono de ranchera a nivel mundial, me siento muy feliz”, explicó Rojas. (‘El rey Vicente Fernández’: ¿quién es quién en la bioserie musical?)

La colombiana, que vive hace más de 10 años en el país manito, también reveló que una de las cosas más difíciles fue el acento, pero al cabo de un tiempo pudo neutralizarlo.

“Aprendí leyendo estudiando y trabajo mucho por mis personajes, pero esta vez optamos por llevar el acento muy neutro. El personaje es muy alejado a mí porque ella es una mujer muy refinada, elegante, yo en cambio soy en mi día a día más urbana”, dijo.

Sobre el aprendizaje que le dejó Vicente Fernández, la actriz comentó que él era un hombre con una personalidad muy definida, que defendía mucho su esencia y que si llegaba a cambiar algo, era porque verdaderamente el sentía que debía hacerlo.

Se siente bien estar en Colombia...

La joven de 31 años se siente dichosa de estar por primera vez trabajando en Colombia y por supuesto en Caracol, pues siempre ha sido fan del canal. (El lado del rey que la dinastía Fernández no quiere que se conozca)

“Estoy feliz por mi y mi familia porque aunque he hecho una carrera internacional, los papás siempre lo quieren ver a uno en la casa y me acuerdo que mi mamá me decía que se iba a sentir orgullosa cuando me viera en alguno de los programas de Caracol”, comentó.

Agregó que “en Colombia no me conocen, nunca he hecho una producción acá. Es mi primera vez acá. Y espero que sean muchas más. No tengo inconveniente en volver”.

¿Que tiene Janeth de Camila?

“El sentido del humor, ella es una mujer que tiene sus toques de comedia, es un personaje lindo y al principio Vicente a ella la vuelve mas generosa y mas humilde. Yo Me considero así, por eso todos los días le pido a Dios que nunca me cambie ni me quite la humildad”, mencionó la colombiana.

Pasión de Gavilanes

Finalmente, la joven habló de su papel en la segunda temporada de la exitosa novela Pasión de Gavilanes, donde interpreta a Muriel, la hija de Rosario Montes.

“Gracias a este papel, me escribe gente de todas las partes del mundo. Trabajar con grandes actores ha sido maravilloso. Yo temblaba porque crecí viéndolos y hoy estoy junto a ellos. Es un sueño hecho realidad”, puntualizó.

Dentro de las telenovelas en las que Camila Rojas ha participado están Corazón en condominio, Un día cualquiera, Las malcriadas, Un poquito tuyo, y la ya mencionada Pasión de Gavilanes 2.