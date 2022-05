Ella es Elda María Gamiz, una de las influencers más top de México

Viajar con Elda

Gamiz, quien también está en TikTok, logra realizar viajes por lugares maravillosos, así como por lo más glamuroso y chic de la moda y el estilo de vida. En sus videos y fotos te puede llevar a momentos y experiencias que tienen una esencia única y especial. Ella es una excelente guía para viajar, para vestir y para hacer contenido de calidad.

Amor y más amor

Los otros amores de Elda son la playa, el mar, la arena y los tiempos con su pareja, a quien muestra con orgullo en su cuenta en Instagram, también ama mostrarse como es, ser auténtica.

“Lo que ves es lo que soy. Sin comas pero también sin peros. Unos días brillo de felicidad y otros me cuesta hasta el simple hecho de sonreír. No me considero una persona perfecta, al contrario, mis defectos están a flor de piel, pero soy real. Tan real que no le pongo frenos a mis primeros impulsos, lo que tenga que ser será... pero al menos será porque he sido yo”, dijo Gamiz.

Agregó que “busco dar un mensaje positivo y motivar a mis seguidores a que cada día sean mejores personas. Deseo inspirarlos y motivarlos, así como ellos me motivan a mí.

Su propia línea de ropa

Elda, en su empeño de caminar siempre con pasos firmes, también está preparada para entrar al mundo del emprendimiento femenino, lanzando una línea de ropa para dama. Con este proyecto tiene decidido apoyar a indígenas de diferentes zonas de México. Como puedes ver, tiene una gran sensibilidad y un gran amor por su país.