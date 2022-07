Ella es Loren Marín, la Mini Universo Colombia 2022

Loren Marín.

Y es que Loren no es una modelo empírica, su mamá le vio talento y lo perfeccionó metiéndola en diferentes academias desde los 6 años, donde le enseñan modelaje, etiqueta y hasta el fogueo periodístico, el cual se le nota mucho porque muy poco deja que su madre responda por ella las preguntas.

Eso sí, hay un aspecto en la carrera de modelaje que a Loren le ha costado más y tiene que ver con el maquillaje, no siempre se siente cómoda y lo admite sin problema: “A veces parpadeo y la pestañina se riega o algo me arde y me toca limpiarme, no es tan chévere”. Le puede interesar: Conoce a Sofía Angulo, la representante por Bolívar en Mini Universo

Además de sus clases de modelaje, esta pequeña reina va a clases natación, taekwondo, gimnasia artística y está en tercero de primaria en un colegio militar. Su mamá la describió como una niña muy enérgica, pero Loren la interrumpió para muy sinceramente aceptar que es “inquieta”.