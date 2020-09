“Ella no gusta de mí”: Ariadna sobre su relación con Paulina Vega

Ariadna Gutiérrez y Paulina Vega son algunas de las exreinas colombianas más recordadas en redes sociales y elogiadas por su belleza.

Aunque hace tiempo no tenemos noticias de ellas, esta semana ambas volvieron a sonar por su supuesta enemistad, lo cual ha dejado a más de uno sorprendido.

En entrevista con Dany Di Giacomo y Mariela Irala en ‘Porque Ajá’, podcast, Gutiérrez habló sobre varios temas de su vida, entre esos la relación con Paulina, que aunque muchos pensábamos que era buena, resultó siendo todo lo contrario.

Antes de contar lo sucedido, Ariadna aseguró que no había querido tocar el tema porque cree que “cuando uno le da energía a algo, le da mucha importancia”, pero aprovechó la entrevista para desahogarse y revelar detalles que no conocíamos.

“Siempre he sabido que ella me tiene roña, no sé qué es lo que hay detrás de eso, como que nunca ha gustado de mí y de un momento a otro no sé, cambió conmigo y no entiendo qué pasó”, manifestó Ari.