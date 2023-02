“Ella se avergüenza de mí”: Aida Victoria rompe en llanto al hablar de su mamá

Aida Victoria Merlano, es una de las creadoras de contenido más reconocida de Colombia, por eso, siempre esta bajo la lupa de sus seguidores y también de los ‘haters’ - nombre que se le da a las personas que no están de acuerdo con lo que hace - sin embargo, a ella eso no parece importarle y siempre sale al público ‘sin pelos en la lengua’.

En varias ocasionas la creadora de contenido ha hablado públicamente de su madre, afirmando que aunque no tienen la mejor relación entre mamá e hija, sobrellevan la comunicación.

“Me cambié el nombre, me puse el de ella, precisamente para eso, para que ella supiera que a mi no me daba vergüenza que me relacionaran con ella”, agregó la influencer.