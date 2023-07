‘Ella y tú’, el éxito del Joe Arroyo que se escribió para ser un vallenato

Hoy, 26 de julio, se cumplen 12 años de la ausencia en el folclor y la música colombiana de una de las voces del género tropical en Colombia, Álvaro José Arroyo González, a quien se le reconoce mayormente como Joe Arroyo. Un primero de noviembre en la Cartagena de 1955, nació y creció en el barrio Nariño, Joe Arroyo, quien comenzó su carrera a muy temprana edad cantando desde los ocho años en bares y burdeles de Tesca, barrio situado cerca del barrio El Cairo y República del Líbano. Lea: Manuel Turizo de ‘Copa Vacía’ anuncia gira de 14 fechas por EE. UU. y Canadá Acumulando un sinfín de éxitos bailables y entrañables, dentro de los miles que se destacan, está el sencillo ‘Ella y tú’ el cual tiene una particular historia que involucra artistas y música vallenata. Todo comenzó cuando un joven llamado Felipe Peláez Rodríguez, de 21 años, se inspiró y escribió la letra de ‘Ella y tú’.

La canción fue incluida en el álbum Deja que te cante, que salió al mercado en 1997 y del cual se desprendieron otros éxitos como el 'Mosaico lo de La Chula'. Los secretos que esconde la creación de este tema y el cómo cayó en manos del Joe, los conoce y guarda con recelo Pipe Peláez, quien en una entrevista con el diario Al Día, entregó algunos detalles de un hecho que cataloga como "una obra divina". "No fue algo planificado, jamás me puse a mostrarle esa canción al maestro, llegó a sus oídos de manera accidental. Eso fue en 1997, en la sede de la Sony Music en Bogotá, donde hay dos estudios (el A y el B). Yo estaba colaborándole a Diomedes Díaz en los arreglos musicales del álbum Mi Biografía; mientras que en el B, grababa Joe, así que se vivía un ambiente sensacional, debido a que hacían presencia los dos artistas más grandes de Colombia. Uno se codeaba con los músicos del momento como el Pin Ojeda, El Nene del Real e Iván Zuleta, y se armaba una recocha muy chévere", recordó Peláez.

La canción que sería un vallenato En la época en la que Pipe sólo se destacaba por trabajar con los pesos pesados del vallenato, vivió un capítulo inolvidable mientras tejía un duelo de canciones con el acordeonero Iván Zuleta. En un momento le comentó a Zuleta que le cantaría un tema que lo dejaría loco, y que tenía un ritmo movido, la canción tenía como nombre 'Ella y Tú', el cual había creado basado en un dilema que vivía con dos mujeres. "'Vancho' (Iván Zuleta) me dijo que el tema tenía un toque más caribeño y que le podía servir era a Joe. De repente el maestro que estaba a nuestras espaldas escuchándonos me pidió que la cantara de nuevo", explicó el compositor. Luego de este episodio se tejió una larga tertulia en la que el vocalista cartagenero había creído que se trataba de una tema de Chichi Peralta, por lo que para salir de dudas, consultó con el Nene del Real, que se desempeñaba como el arreglista del CD y le pidió que escuchara atento la canción del joven Pipe.

“Nombe compa que Chichi Peralta, ni que nada, esto es puro talento nacional”, fue el comentario del Nene del Real que al día siguiente dispuso del estudio B de la Sony Music para grabar ‘Ella y Tú’.

Un solo de guitarra para el Joe Pipe Peláez quien fue ganador del Grammy Latino 2013 en la categoría Cumbia-Vallenato, destacó porque en la mayoría de sus videos y presentaciones sale acompañado de su guitarra, instrumento que conoce a la perfección. Pero en ese momento quien gozaba con el punteo de Peláez era Joe Arroyo. "Cuando la empezamos a grabar, Joe me manifestó que había algo que no le cuadraba, y era que necesitaba que la canción comenzará con guitarra. Me confesó que él había hecho pocas cosas con este instrumento, así que me pidió que me encargara de hacer la introducción. Santo remedio el maestro quedó satisfecho con mis aportes y me dijo que el tema iba a ser exitoso", declaró Peláez en ese entonces. Al terminar el tema, las expectativas se hicieron gigantes para el creador de éxitos tales como: 'Se te hizo tarde', interpretado por Jorge Oñate, y 'La mitad de mi vida', de Los Betos. Pero 'Ella y Tú' al principio no pegó, y fue el 'Mosaico lo de La Chula' el más sonado.

"Eso se pegó por todos lados y yo me rascaba la cabeza porque el mío no sonaba. Hasta que un día llegué a Barranquilla y escuché la canción en las emisoras y me fui emocionando; luego viajé a Bogotá y también la escuché varias veces y lloraba porque ya el sueño comenzaba a cristalizarse. Le tomé un aprecio enorme a Joe, porque me ayudó a descubrir otra de mis facetas y por eso lo visitaba en su casa, allá siempre me recibía con una guitarra muy linda que le regalaron en España y me ponía a afinársela", recuerdó Peláez, quien se convirtió así en el primer compositor vallenato al que Joe le grabó. Ricardo 'El Pin' Ojeda, quien fue timbalero de la Orquesta La Verdad por 27 años, aseguró que la inclusión de 'Ella y Tú' tomó a todos los músicos por sorpresa, pues a Joe jamás se le había oído hablar o cantar vallenatos. "Cuando entramos al estudio, le trabajamos duro a este tema porque prácticamente había que darle un giro de 180° a la partitura. De un tema romántico había que hacer una versión bailable, y por eso El Nene nos pidió especial atención con esta canción. Los demás cortes salieron fáciles, ya que era nuestro estilo, pero Ella y Tú, tuvo su capítulo aparte", aseguró Ojeda.