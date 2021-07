Elvis Costello regraba “This Year’s Model” en español

Elvis Costello y su colaborador desde hace mucho tiempo, el productor ganador de 18 premios Grammy y Latin Grammy, Sebastian Krys, han reunido a un impresionante elenco internacional con algunos de los artistas de pop y rock latino más importantes del mundo para interpretar el álbum This Year´s Model, de Elvis Costello and The Attractions, totalmente en español. Las inspiradas adaptaciones al español se basan en las clásicas interpretaciones de estudio de la banda, extraídas de las grabaciones maestras originales, que han sido mezcladas recientemente por Krys y revelan una nueva energía e intensidad en las interpretaciones instrumentales de 1978 de The Attractions.

Las mezclas, a veces continuas, nos permiten escuchar “What Happened Next”: Costello y Mick Jones de The Clash combinando guitarras rítmicas en duelo en una coda emocionante para “Pump It Up” o a Pete Thomas casi demoliendo su batería al final de “No Action”. Incluso hay un cameo vocal ocasional por parte del líder de la banda, pero el álbum ahora se puede disfrutar de una manera completamente nueva. Spanish Model se lanzará el 10 de septiembre a través de UMe.

Cuando Costello y Krys comenzaron a pensar en artistas que encajarían bien, descubrieron que This Year’s Model era un disco importante para muchos artistas en el mundo pan-latino, pero su verdadera naturaleza nunca se había apreciado por completo debido a la barrera del idioma. Reclutaron a muchos fans de Costello, algunos que Krys y Costello sintieron que encajarían muy bien en la canción, y todos ellos tienen carreras estelares y estaban emocionados de participar y aportar sus propios estilos a la inmediatez y la intensidad de las canciones originales, ayudando para crear una experiencia auditiva completamente nueva.

Spanish Model cuenta con artistas como: Cami, Draco Rosa, Fito Páez, Francisca Valenzuela & Luis Humberto Navejas (cantante principal de Enjambre), Gian Marco & Nicole Zignago, Jesse & Joy, Jorge Drexler, Juanes, La Marisoul, Luis Fonsi, Morat , Nina Diaz, Pablo López, Raquel Sofía & Fuego, Sebastián Yatra y Vega. Todos ellos cantan estas canciones universales e intemporales, que han sido traducidas y adaptadas al español por expertos con el objetivo de conservar su significado, energía, actitud e ingenio. El concepto representa lo que puede ser una novedad: un artista que reemplaza su voz con interpretaciones recién grabadas de otros artistas que cantan en otro idioma, respaldadas por la música original.

El álbum incluye 16 pistas extraídas de la versión estadounidense original de This Year’s Model (”Pump It Up”, “Radio Radio”, “This Year’s Girl”, “The Beat”), además de varias otras canciones de esas sesiones. El álbum estará disponible en CD, digital y vinil de 180 gramos.

This Year’s Model, que ha sido recientemente remasterizado, también se lanzará simultáneamente en CD y vinil negro de 180 gramos con la adición de “Big Tears” y “Radio Radio”. Una versión de edición limitada, que combina Spanish Model y la nueva edición de This Year’s Model en un LP doble de 180 gramos, se lanzará exclusivamente a través de las tiendas web ElvisCostello.com, uDiscover y Sound Of Vinyl.

El lanzamiento de hoy está anunciado con el lanzamiento de un emocionante video de la superestrella colombiana Juanes, cuyo propio álbum Origen, recientemente lanzado, también fue producido por Sebastian Krys y contó con Pete Thomas en la batería. Su vigorizante interpretación de “Pump It Up” (con su letra candente ahora en español) logra igualar la misma intensidad y sensación que el original, mientras que los coros originales de Costello brindan el tono característico y una familiaridad instantánea. El video juega con esto transformando el video característico de Costello rotos-copiando el original e insertando la cabeza de Juanes en lugar de la de Costello para crear una versión actualizada que es una combinación perfecta de lo antiguo y lo nuevo, lo que encarna este atrevido álbum. “’Pump It Up’ es una canción tan icónica y emblemática del asombroso repertorio de Elvis, que fue un verdadero honor tener la oportunidad de cantar con la grabación original de 1978 y ser parte de esa energía propulsora”, dijo Juanes.

Spanish Model destila el mismo tipo de energía y espíritu que el original, pero con un toque latino. Con 19 artistas destacados que representan a 10 países y territorios en todo el mundo de habla hispana, incluidos: México, Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Perú, Puerto Rico, España, Uruguay, más varios personajes de los Estados Unidos. El álbum es verdaderamente un asunto de colaboración global. Las guitarras punzantes de Costello chocan con los tonos carnavalescos de sus compañeros de banda Steve Nieve y los ritmos urgentes y propulsores del bajista Bruce Thomas y del baterista Pete Thomas, mientras que The Attractions respaldan virtualmente a una gran cantidad de leyendas de la música latina, estrellas contemporáneas y artistas emergentes para un conjunto de emocionantes interpretaciones en español imbuidas de la identidad y el estilo singulares de cada artista.

La idea de Spanish Model se remonta a 2018 cuando surgió debido a una solicitud del creador de programas, David Simon, (”The Wire”, “Treme”), de convertir “This Year’s Girl” en un dúo con una cantante, Natalie Bergman para los créditos iniciales de la segunda temporada de su serie “The Deuce”. Poco después de que eso se hiciera realidad -lo que le permitió a Costello escuchar su canción de una manera nueva- tuvo un sueño en el que escuchó This Year’s Model, pero en español. Con su curiosidad e interés despertados, llamó a su colaborador frecuente, el Productor del Año del Latin GRAMMY nacido en Argentina, Sebastian Krys, sobre la idea de que los artistas cantaran todo el álbum sobre las pistas de acompañamiento originales. No pasó mucho tiempo antes de que los dos descubrieran cómo hacer realidad el sueño.

Desde que lanzó My Aim Is True en 1977, Costello, siempre curioso musicalmente, se ha permitido seguir sus deseos artísticos dondequiera que lo lleven, a menudo a un territorio impredecible pero emocionante. A lo largo de más de cuatro décadas, este iconoclasta se ha deleitado explorando la condición humana a través de un catálogo tremendamente diverso que incluye colaboraciones con Burt Bacharach, Allen Toussaint, Paul McCartney, T Bone Burnett, Brodsky Quartet, Spinal Tap, Anne Sofie von Otter, The Roots. y su esposa, Diana Krall, junto con muchos otros que abarcan una vertiginosa variedad de géneros, desde country y jazz hasta orquestal, pop, rock, experimental y más, manteniendo a su público alerta.

Después de ganar un Grammy por Look Now, su álbum de 2018 con The Imposters, Costello lanzó recientemente un EP en francés, presentando adaptaciones francesas de Iggy Pop, Isabelle Adjani, Tshegue, Etta Somatis y AJUQ de canciones de su aclamado álbum de 2020, Hey Clockface.

Costello y Krys trabajaron en estrecha colaboración con las cantautoras Elsten Torres y Ximena Muñoz para adaptar todas las letras, de modo que las versiones en español capturaran a la perfección cada canción. Con la letra en su lugar, cada artista se dispuso a grabar.

La traducción fue clave como explicó Luis Fonsi: “La letra se sintió realmente natural. Nada sobresalió y no puedes simplemente leerla. Debes cantar la letra para saber realmente si la canción funcionará o no. Desde la primera vez que comencé a cantar “You Belong To Me”, se sintió natural. Es fiel a la letra original. Tiene la misma energía”.

“Es complicado”, dijo Fonsi, “porque quieres respetar la versión original. Fui muy cuidadoso en todo el proceso. ¿Te desvías un poco? ¿Cuál es la combinación perfecta?”

“Me divertí mucho cantando ‘Triggers’”, dijo La Marisoul. “La traducción fue hermosa. Me encantan las baladas en las que puedo bajar y cantar”.

Costello insinuó por primera vez sobre el lanzamiento el año pasado cuando creó una lista de reproducción llamada “October surprise”, 50 canciones para 50 días, que incluía una vista previa, brevemente disponible, de Spanish Model con la versión políticamente cargada de Gian Marco y Nicole de “Crawling To The USA”. Costello y Krys discutieron recientemente los orígenes de Spanish Model en la Conferencia de Música Alternativa Latina 2021 el mes pasado.

“This Year’s Model trata sobre el deseo y cómo se relaciona con el amor, la moda y la mirada masculina hacia las mujeres y el control, especialmente en el control político sobre todos nosotros”, dijo Costello. “No creo que haya nada con lo que alguien en otro idioma no se hubiera encontrado. Algunas de las letras pueden ser un poco oscuras porque utilizo modismos peculiares en inglés, pero constantemente me enamoro de los discos en otros idiomas en los que ni siquiera sé una o dos palabras de cortesía. A lo que respondes es a la humanidad, al orgullo, al dolor, a la celebración”.

En última instancia, Spanish Model se hace eco del viaje personal de celebrar influencias e inspiraciones en las que Costello se ha embarcado de innumerables formas creativas a lo largo de los años, ya sea sacándolo de su zona de confort, ampliando su repertorio musical o, como con este proyecto, descubriendo algo completamente nuevo.