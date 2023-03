¿Embarazada? La foto de Carmen Villalobos y su novio que despertó dudas

Hace mucho Carmen Villalobos no se veía tan enamorada, pese a que su ruptura con el actor Sebastián Caicedo fue apenas el año pasado, después de casi 13 años de relación. Lea aquí: ¡Rompió el silencio! Sebastián Caicedo habló del novio de Carmen Villalobos

La pregunta es: ¿entre esos anhelos se encuentra el de ser madre? Aunque Villalobos ha sido clara en decir que no quiere tener hijos, muchos de sus seguidores se preguntan si esto habrá cambiado al conocer un nuevo amor.

“No me sentía completa, ahora sí”: Shakira habla de su separación con Piqué

“No me sentía completa, ahora sí”: Shakira habla de su separación con Piqué

¡Insólito! Suegra contrató sicarios para matar a su yerno y no pagarle

¡Insólito! Suegra contrató sicarios para matar a su yerno y no pagarle

La respuesta del comunicador fue: “Lo que pasa es que la mano iba un poquito más allá y me agarraron en ese momento ahí, no vayan a pensar otra cosa”.

Así que no, las especulaciones sobre un embarazo fueron desmentidas por Oldenburg, de 37 años, quien no ha mencionado si también comparte la decisión de no tener hijos, o si en un futuro espera tener retoños del amor que siente por Villalobos.

Lo que sí es cierto es que con o sin hijos esta pareja se encuentra viviendo su mejor momento, y no han tenido problemas en compartirlo en redes a través de cursis mensajes que se dedican el uno al otro. ¡Viva el amor!