En fotos: Mara, la participante trans del reality ‘La Agencia’

Mara Cifuentes es una joven de 23 que se roba las miradas en el nuevo reality del Canal Caracol, ‘La Agencia, batalla de modelos’. Cifuentes es la participante transexual del concurso y asegura que va “por el primer lugar”.

En el segundo capitulo del programa, emitido este miércoles 9 de enero, los participantes se enteran que la joven paisa es una chica trans, hecho que generó reacciones a favor y en contra.

No obstante, la bella modelo manifestó no “sentirse en desventaja” y envío un mensaje de tolerancia y amor a la sociedad colombiana.

“Toda mi vida he sido una mujer... No voy donde las personas a decirles soy Mara la trans, porque no es lo que me define, siempre voy a hacer muchas cosas más”, dijo.

En su cuenta de Instagram (maracifuentes1), la modelo comparte fotos que despiertan suspiros y se roban todas las miradas.