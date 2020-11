Entre lágrimas, Ana Karina Soto se despidió de Entretenimiento RCN

“Tú eres la más, has marcado una era muy importante en el entretenimiento en este país y te quedas aquí, en esta gran casa periodística, en Noticia RCN, tú no los ha dicho, es un paso hacia adelante, es una transformación en toda esta vida profesional”, dijo Maritza a Ana Karina.

Ante este gran homenaje, Ana Karina no aguantó las lágrimas y con voz entrecortada agradeció por todo el cariño a sus compañeros, al director y a todo el equipo del canal.

“Gracias, de verdad que estoy feliz porque no me voy, soy una convencida de que aquí es mi casa, he crecido profesionalmente, he crecido como persona, he crecido como ser humano, gracias al apoyo de todos, a este equipo maravilloso porque más que compañeros de trabajo somos una familia”, dijo la periodista.

Finalmente, recalcó que seguirá en el canal con otros nuevos proyectos en los que estará más cerca a la comunidad.

“Profundamente estoy convencida que para uno crecer no tiene que irse a otro lugar, a otra casa, uno puede crecer aquí mismo y le agradezco profundamente a Juan Lozano, mi director, a todo mi equipo de trabajo, mis amigas, a todos mis compañeros, a los de master a los de aquí, a todos gracias por estos 20 años de carrera en Entretenimiento RCN y por lo que viene más adelante que yo sé que son grandes cosas”, puntualizó.

Inmediatamente arrancó SuperLike, el nuevo segmento de entretenimiento del noticiero que está a cargo de 5 hermosas famosas colombianas: Valerie Domínguez, Zahira Benavides, Catalina Uribe, Sandra Bohórquez y Luz Ángela Tobón. (Lea aquí: Las nuevas caras de la farándula con las que RCN quiere subir rating)