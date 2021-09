Entre lágrimas, Cristina Hurtado se despidió de ‘Guerreros’

Aunque se veía venir el adiós de Cristina Hurtado, sus seguidores aún no estaban preparados para esta noticia. (Lea aquí: Tras 15 años, Cristina Hurtado anuncia que vuelve a ser mamá)

Esta semana, la presentadora de Guerreros confirmó su despedida del programa, en el que estuvo por 4 años y con el que se robó el corazón de los fanáticos del reality.

“Yo soy una guerrera. Me genera mucho sentimiento porque uno cuando está embarazado se pone más sensible. Me da mucho sentimiento porque es una familia. Este canal ha sido una experiencia muy bella en mi vida porque aquí valoran al ser humano. Aquí todos son importantes. Fueron años de muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, risas y emoción”, dijo Cristina en un video.