Entre lágrimas, Yina Calderón anunció que llegó el día de su cirugía

El pasado 31 de agosto Yina Calderón anunció que por fin había decidido operar su cola y retirar las prótesis. Sin embargo, no había dado detalles de la fecha.

Este miércoles llegó el gran día en el que la influencer pasaría por el quirófano. Así lo dejó claro en un video que compartió con sus seguidores ayer, en el que aseguró que lleva una semana muy dura, pues el hecho de pensar en la operación la llena de nervios. (Lea aquí: ¡Se cansó de las críticas! Yina Calderón decidió operarse la cola)

“He estado pasando los momentos más duros de mi vida las últimas semanas”, dijo en el clip que publicó en Instagram donde sus seguidores aplaudieron su decisión.

Calderón, a quien se ve en la sala de espera de un hospital, no pudo contener las lágrimas al decir que “ni siquiera sé qué apariencia tendrán o dejarán en mi glúteo”, ya que precisamente por esta incertidumbre es que había evitado operarse.

“A mí jamás me importó el bullying que ustedes me hicieron por mi cola. Es más, me hice un tatuaje que mañana se va a perder, que mañana se irá”, manifestó.