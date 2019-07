Entre lágrimas, Yina Calderón contó el drama que vivió junto a su padre en México

“El peor día de mi vida lo he pasado hoy, humillados, en un calabozo (...) no es justo que lo humillen tanto a uno en otro país. Nunca más en mi vida volveré a México”, aseguró Yina.

Aunque no dio muchos detalles de lo sucedió, en varias imágenes compartidas en sus historias de Instagram, Yina mostró cuando les hicieron quitar los cordones y sin ninguna razón les prohibieron el paso a México, devolviéndolos para Colombia.

Por otro lado, en un clip que también publicó agregó que: “Más que por mí me duele mucho por mi papá, yo tenía todo al día vuelos, hospedaje, alimentación, mis cuentas bancarias al día ... simplemente México dijo no y ya, no hubo ninguna explicación solo humillaciones y malos tratos para nosotros. Nos vemos luego Guadalupe”.

El video, que ya cuenta con más de 300 mil reproducciones, fue comentado por cientos de seguidores de Yina que le brindaron su apoyo y expresaron emotivas palabras a la empresaria.

La influencer manifestó que contará más detalles del hecho cuando este menos triste, pues aún no comprende el por qué no pudo disfrutar sus vacaciones junto a su padre en el país de los tacos.

Cabe recordar que desde que Yina salió del reality en 2013, no ha dejado de sonar en redes sociales. Cirugías mal hechas o el caso de biopolímeros en su cuerpo, entre otros, han sido algunos de los hechos que han sido noticia alrededor de la vida de la influencer, que ahora también se dedica a la venta de productos por internet.