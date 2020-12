¿Envidia? Twister denuncia que le bajaron las canciones de YouTube

¿Qué pasó?

A través de un IGTV, en Instagram titulado como ‘Me borraron las canciones de La Escuela de YouTube. La envidia, señores’, el cantante de champeta se desahogó y se mostró indignado con lo que había pasado con su producto recién lanzado. “Vamos a tocar un tema bastante delicadito, que es el tema de la envidia que como dice el dicho “es mejor despertarla, que sentirla”. Que Dios libre de ese sentimiento tan feo y tan impuro.

Está sucediendo algo que desde hace rato vengo hablando. Hace como un mes intentaron tumbar mi canal de YouTube, robárselo pero gracias a Dios no lo lograron pero ahora resulta que se están metiendo con la champeta. Yo acabo de sacar un álbum que se llama ‘La escuela’, bueno no el álbum completo, tiré 3 canciones: ‘Los comentarios’, ‘La vuelta’ y ‘Dame tu perdón’, con tres grandes artistas que respeto y admiro mucho como son Papo Man, Anne Swing y El Encanto. Ahora que me doy cuenta, atacaron las canciones de mi canal de YouTube y YouTube me las ha borrado porque dice que es material inapropiado y que infringe las leyes de YouTube, no las bajaron por ninguna otra cosa”, expresó Twister.

El artista enfatizó en que alguien ha querido estar haciéndole daño pero que nada va a detener su carrera. “Esto quiere decir que hay alguien que no quiere que este proyecto se lleve adelante o muchas personas en conjunto, no sé quiénes sean pero atacaron las canciones. La única manera de hacerlo es que hayan muchas personas y que hayan utilizado sus canales de YouTube para decir que esto es contenido inapropiado, violencia o maltrato, para que YouTube pueda borrar o bajar un video de la plataforma.

Eso hicieron, bajaron las canciones de ‘La escuela’ de esta forma tan cochina. No quiere decir que haya sido gente, precisamente que no le guste el contenido porque muchos aman lo que les hemos mostrado. Tuvieron que hacerlo pagando por medio de ‘Boots’, o sea robots, cuentas falsas creadas de YouTube y se pusieron a atacar las canciones, una por una para bajarlas y dañar el proyecto”, manifestó en el mismo clip.

En diálogo con El Universal, el cantante de champeta manifestó que “está a la espera de respuestas de parte de YouTube” para decidir qué hacer pues existe el temor de subirlas nuevamente “porque no sé si me hagan lo mismo, entonces me vayan a cerrar el canal”.

“Han borrado las canciones de YouTube pero no han borrado algo importante y es el amor que yo siento hacia la champeta, el respeto y esta iniciativa que he tomado desde mi corazón para revivir los años de oro de la champeta. Pueden hacer lo que sea pero mi carrera y lo que pienso hacer, no lo van a acabar.

Nadie había hecho un proyecto como este, incluyendo a todos los maestros y tomándolos en cuenta, que a pesar que hicieron crecer al género y les regalaron los años de oro y sus mejores años de vida a este género, hoy los tienen en el olvido. Hay muchos que están pasando hambre, hay muchos que no tienen cómo solucionar su vida teniendo tantas composiciones, éxitos, tantos derechos autorales, morales sobre esas canciones y hoy están pasando hambre. Este pecho que está aquí, decidió darles la mano”, dijo también en su video de Instagram, que alcanza las 10 mil reproducciones.

Por otra parte Twister nos confirmó que estos tres clásicos: ‘Los comentarios’ de Papoman; ‘Dame tu perdón’ de El Encanto y ‘La vuelta’ de Anne Swing, estarán disponibles en plataformas como deezer, Spotify, entre otros el próximo 18 de diciembre.