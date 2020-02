Epa Colombia anuncia apertura de su peluquería en Villavicencio

La noticia fue difundida por ‘Lo sé todo, que dijo que Epa habría incumplido la orden del juez de no usar redes, ya que en el clip que publicó su pareja se escucha su voz hablando de la inauguración.

Luego de que el pasado 19 de febrero el abogado de Epa Colombia asegurara que la influencer no tiene recursos para pagar los daños ocasionados en una estación de Transmilenio, y por la que se le prohibió utilizar redes sociales, este viernes la youtuber anunció la apertura de su nuevo negocio.

De inmediato, seguidores inundaron las redes de críticas hacia la influencer que no tiene para pagar la multa por los daños que ocasionó en Bogotá, pero sí para montar su nuevo negocio.

Cabe recordar que el próximo 13 de marzo, un juez definirá el tema del pago de la multa y la situación jurídica de la influencer que sigue un proceso judicial.

En la primera audiencia, Epa Colombia no aceptó los cargos que le endilgó el ente acusador, por lo que no tendrá el beneficio de la rebaja de hasta la mitad de la pena que se le imponga en caso de ser vencida en juicio.

Así las cosas, Epa debe presentarse mensualmente a las autoridades, no usar redes sociales y no tener contacto con medios de comunicación, es decir, no conceder entrevistas, mientras siga la investigación.