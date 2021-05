Epa Colombia busca profesor de inglés porque se va del país

Ahora sus seguidores toman por sorpresa la noticia que ella misma reveló asegurando que está preparando todo para irse del país. “Estoy buscando alguien que me enseñe inglés. Estoy pagando re bien. Amiga me voy a desaparecer de aquí. Me voy de aquí”, reveló en sus historias.

Sin embargo Epa Colombia debe solucionar los pendientes que tiene con la justicia antes de emigrar. “Necesito que me quiten los delitos para poderme ir del país, amiga. Ya casito me hacen la última audiencia y si no yo mando eso para la Corte Suprema, para la Corte Internacional pero de que me quitan esos delitos para irme, me los quitan”, aseguró.

Daneidy Barrera, nombre de pila de Epa, manifestó que va a “conocer otro ambiente” y que está “muy feliz”.