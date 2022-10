Epa Colombia confiesa infidelidades en su relación con Diana Celis tras demanda

Ni Diana ni Epa se han referido al proceso judicial, pero Omar Ocampo Hoyos, abogado de la influencer, confirmó la veracidad de la demanda. Lea además: Epa Colombia: ¿qué hay detrás de sus excentricidades?

La respuesta de Epa

“Ella sabe que yo obré superbién, y que le di todo lo que me pidió el abogado de ella”, mencionó Epa en una historia de Instagram. En la misma plataforma, la bogotana aseguró que, mientras estaban juntas, Diana estaba “saliendo con alguien de Santa Fe... Y yo no me podía quedar ahí como una marica, esperando. No, amiga, yo también tenía que buscar lo mío”.

Epa aseguró que Diana sí la apoyó, “como toda pareja”, pero que quien sacó adelante la empresa fue Epa.

La influenciadora asegura que los abogados querían quitarle el 50% de su patrimonio, pero ella concilió con la misma Diana y le dio dos apartamentos en Bogotá, una casa en la misma ciudad, 500 millones, las dos motos y un carro.

“No me puedo querer donde alguien no me está amando ni apoyando. (...) ¿Que si me dio duro?, claro que me dio duro”, concluyó Epa y aseguró que, si se quedara sin un peso, volvería a trabajar duro para recuperar su patrimonio